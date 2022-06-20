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İstanbul'da helikopter destekli operasyon! 18 adreste eş zamanlı baskın...

Son dakika haberleri... İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi. 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşte helikopter destekli uyuşturucu operasyonunun detayları...

20.06.2022 08:34 - Son Güncelleme: 20.06.2022 08:34
İstanbul’da helikopter destekli operasyon! 18 adreste eş zamanlı baskın...

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

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İstanbul’da helikopter destekli operasyon! 18 adreste eş zamanlı baskın...

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Esenyurt merkezli Büyükçekmece, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Arnavutköy ilçelerinde 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul’da helikopter destekli operasyon! 18 adreste eş zamanlı baskın...

18 ADRESTE ARAMA YAPILDI

Çalışmaların ardından, sabah erken saatlerde özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 18 adreste narkotik köpekler de kullanılarak yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.

İstanbul’da helikopter destekli operasyon! 18 adreste eş zamanlı baskın...

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete götürülecek.

İstanbul’da helikopter destekli operasyon! 18 adreste eş zamanlı baskın...

İşte operasyondan görüntüler...

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