HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul dahil 7 ile yağış uyarısı | 20 Haziran 2022 hava durumu
Haziran ayı biterken yaz ayının henüz tam olarak giriş yapmaması vatandaşların her gün evden çıkmadan "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun cevabını araştırmasına neden oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, İstanbul'da da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. İşte 20 Haziran 2022 il il hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Kırklareli, Osmaniye, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
İstanbul'da bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı 18 ile 30 derece arasında seyredecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, bölgenin doğusu (İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir'in doğusu) ile Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YALOVA °C, 27°C
Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Manisa, İzmir'in iç, Denizli'nin kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Adana ve Mersin'in iç kesimleri, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı