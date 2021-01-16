İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu. Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan, kavşak çalışmalarında hiçbir bilgilendirme levhası bulunmadığını belirterek, "Yol çalışması bubi tuzağı gibi. Burası bir göbek önünü kapatmışlar. Bu kadar şeye gerek yoktu. Işıklandırma sistemi ile buradaki sorunu çözebilirlerdi" diye konuştu.
16.01.2021 12:23
- Son Güncelleme: 16.01.2021 12:40
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