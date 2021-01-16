Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Güncel İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt'ta döner kavşakta yaptığı yeni düzenleme sürücülerin tepkisine ve kaza yapmasına neden oldu. Kaza yapanlardan Mustafa Arıkan, kavşak çalışmalarında hiçbir bilgilendirme levhası bulunmadığını belirterek, "Yol çalışması bubi tuzağı gibi. Burası bir göbek önünü kapatmışlar. Bu kadar şeye gerek yoktu. Işıklandırma sistemi ile buradaki sorunu çözebilirlerdi" diye konuştu.

DHA
16.01.2021 12:23 - Son Güncelleme: 16.01.2021 12:40
İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

Esenyurt'ta trafiğin en yoğun olduğu kesimlerden biri olan Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Hürriyet ile Yıldırım Beyazıt Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki döner kavşakta düzenleme yapılması kararlaştırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

Mevcut döner kavşağın bir bölümü korunurken, belirlenen adanın çevresine büyük bir armut şeklinde yeni düzenleme yapılması için beton bloklar yerleştirildi.

İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

Döner kavşağa gelen bazı sürücüler hiçbir trafik işareti göremeyince her zamanki gibi dönmek isteyince duramayarak araçlarının ön lastikleri beton blokların üzerine çıkmaya başladı.

İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

Bölgede bulunanlar Cuma günü bu nedenle 3 ayrı kaza olduğunu söyledi.

İBB'nin döner kavşak çalışması kazalara neden oldu: Bubi tuzağı gibi

"ZARARIMIZI KİM KARŞILAYACAK?"
Sefa Çetin isimli sürücü, "Belediye burada çalışma yapıyor, hiçbir işaret koymuyor. Hafta sonu kısıtlamalar var. O zaman çalışabilirler. Sabah iki araç kaza yaptı.

DİĞER GALERİLER