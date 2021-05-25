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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun internet sitesi hacklendi. İnternet sitesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar gerçekleştirdği gafların yer aldığı bir video klibin oynatıldığı görüldü.

25.05.2021 15:38 - Son Güncelleme: 25.05.2021 15:52
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesine girenler sürprizle karşılaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu

Kılıçdaroğlu'nun sitesinin hackerlar tarafından ele geçirildiği görüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu

Hacklenen sitede CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar gerçekleştirdiği bir takım gafların yer aldığı bir video klibin oynatıldığı görüldü.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu

İŞTE O KLİPTEN KESİTLER...

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sitesi hacklenerek gaf videosu koyuldu