Çamlıca Kulesi cumartesi günü açılıyor! O özelliğiyle dünyada ilk ve tek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul'un silüetini güzelleştiren ve anten yığınından kurtaran ve 369 metrelik yüksekliği ile İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs Cumartesi günü hizmete açılıyor. Bakanlık, Eylül 2020 itibarı ile asli faaliyeti olan yayıncılık hizmetinin verilmeye başlandığı kulede dünyada ilk ve tek olarak 100 radyo yayınının birbirlerinin güçlerini kesmeden, frekanslarının karışmadan yayın yapabildiklerini dile getirdi.

25.05.2021 12:17 - Son Güncelleme: 25.05.2021 12:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





