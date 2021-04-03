İstanbul'da denizdeki 6 metrelik çekilme vatandaşları tedirgin etti! Uzmanından açıklama...

"BAHAR AYLARINDA ÇOK NORMAL, MAYIS AYI SONLARINA KADAR GÖRMEYE DE DEVAM EDECEĞİZ"

Mayıs ayı sonuna kadar sık sık bu görüntüyle karşılaşılacağını belirten Güven Özdemir, "Burada özellikle Silivri, Bakırköy, Florya, Büyükçekmece, Caddebostan sahillerinde çekilmeler görüyoruz. Bahar aylarında çok normal. Tahminen mayıs ayı sonlarına kadar görmeye de devam edeceğiz. Korkulacak bir durum yok. Deprem habercisi olduğu düşüncesi yanlış. Ülkemizi etkileyen hava basınç sistemleri bu yüzey suyunun çekilmesinde önemli rol oynamıştır. Yani Doğu Akdeniz merkezli alçak basıncın ve Doğu Avrupa kökenli, Balkanlar'da, Trakya'da etkili olan yüksek basıncın bir haftaya yakın bölgede kalması durumunda Kuzey Marmara bölgesinden ve Eğe bölgesine doğru esen yani poyraz, yıldız, karayelin Kuzey Ege denizinden Güney Ege denizine doğru akmasında veya çekilmesinde büyük rol oynamaktadır. Tabii ki bu su çekilmeleri denize sahili olan beldelerin sığlığına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hava basınç sistemlerinin o bölgelerdeki sürelerinin uzunluğuna bağlı olarak farklılık gösterir" ifadelerini kullandı.