Beklenen kar yağışı başladı... İşte Türkiye'nin dört bir yanından muhteşem kar manzaraları!

Meteoroloji Genel Müdürülüğü İstanbullular için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Megakentte beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı ve hemen hemen her noktada etkisini gösterdi. Vatandaşlar beyaza bürünmüş bir İstanbul manzarasına uyandı. Kar yağışı hala etkisini sürdürüyor. İşte İstanbul'dan kartpostallık kar manzaraları.