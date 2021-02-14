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Beklenen kar yağışı başladı... İşte Türkiye'nin dört bir yanından muhteşem kar manzaraları!

Son dakika haberine göre; beklenen kar yağışı başladı. İstanbul'da da kar yağışı etkisini tipi şeklinde gösteriyor. Megakentte beklenen kar yağışı hemen hemen her noktada etkisini gösterdi. Peki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de peş peşe uyarılar yaptığı kar yağışı ne kadar sürecek? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

14.02.2021 10:22 - Son Güncelleme: 14.02.2021 10:22
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... İşte İstanbul'dan muhteşem kar manzaraları!

Meteoroloji Genel Müdürülüğü İstanbullular için günler öncesinden kar uyarısında bulunmuştu. Megakentte beklenen kar yağışı gece saatlerinde başladı ve hemen hemen her noktada etkisini gösterdi. Vatandaşlar beyaza bürünmüş bir İstanbul manzarasına uyandı. Kar yağışı hala etkisini sürdürüyor. İşte İstanbul'dan kartpostallık kar manzaraları.

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İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... İşte İstanbul'dan muhteşem kar manzaraları!

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Karla kaplanan İstanbul beyaza büründü.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... İşte İstanbul'dan muhteşem kar manzaraları!

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... İşte İstanbul'dan muhteşem kar manzaraları!

Özellikle İstanbul'un yüksek noktalarında kar yağışının etkili olduğu görülüyor.

İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı... İşte İstanbul'dan muhteşem kar manzaraları!

İstanbul'un Aydos Ormanı gibi yüksek rakımlı bölgeleri yağan kar nedeniyle beyaza büründü.