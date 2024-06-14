İstanbul'da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti

Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı 'ndan bugün 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor.

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Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken iç hat kontuarlarında uzun kuyruklar görüldü.