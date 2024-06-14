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İstanbul'da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti

9 günlük bayram tatilini il dışında geçirmek isteyen vatandaşlar İstanbul'un toplu ulaşım noktalarında yoğunluk oluşturuyor. İstanbul Havalimanı'ndan bugün için bin 608 sefer düzenleneceği belirtilirken 262 bin 878 yolcu bu seferlerde seyahat etmiş olacak. Bugün, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da toplam 743 sefer ile yaklaşık 130 bin yolcunun seyahat etmesi planlanıyor. Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirmek isteyenler nedeniyle Esenler'deki Büyük İstanbul Otogarı'nda yoğunluk oluştu.

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Giriş Tarihi 14 Haziran 2024, 15:39 Güncelleme 14 Haziran 2024, 15:39
İstanbul’da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti 1

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yolcu yoğunluğu yaşanan İstanbul Havalimanı'ndan bugün 1608, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 743 sefer yapılması planlanıyor.

İstanbul Havalimanı'nda bayram yoğunluğu

Bayramı İstanbul dışında geçirmek isteyen yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na geldi. Havalimanının girişinde ve terminal önündeki caddede trafik yoğunluğu meydana geldi.

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti 2

Yolcular, havalimanı binası girişindeki x-ray kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın ekipleri, havalimanı girişinde ve terminalde yolcuları yönlendirdi.

İstanbul’da bayram yoğunluğu: Vatandaşlar havalimanı ve otogara akın etti 3

Güvenlik kontrolünün ardından terminale gelen yolcular, bilet ve valiz işlemleri için iç ve dış hat kontuarlarında sıraya girdi. Hem iç hatlar hem de dış hatlar kontuarlarında yoğunluk oluşurken iç hat kontuarlarında uzun kuyruklar görüldü.

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