İSOV, VGM, TÜGVA, TÜRGEV burs başvuruları başladı! Aylık 1.250, 1.500, 1.750 TL... Milyonlarca öğrenciye veriliyor

Üniversiteye başlayacak milyonlarca öğrenci burs başvuruları hakkında araştırmalara başladı. Birçok kurum ve kuruluş ise 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklara başladı. İSOV, VGM, TÜGVA, TÜRGEV gibi kuruluşlar başta olmak üzere onlarca kurum öğrencilere destek olmak istiyor. Yıllardır öğrencilere burs veren vakıflar da bu yıl burs miktarını arttırdı. Peki, burs evren kurumlar hangileri? Üniversite bursları ne kadar? Hangi kurum ve kuruluşlar burs veriyor? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...