İSOV, VGM, TÜGVA, TÜRGEV burs başvuruları başladı! Aylık 1.250, 1.500, 1.750 TL... Milyonlarca öğrenciye veriliyor
2022 2023 eğitim öğretim dönemi için birçok kuruluş da burs progamlarını açıkladı. Öğrencilere sektörlerden de destek gelmeye devam ediyor. Bu nedenle milyonlarca öğrenci hangi kurumun ne kadar burs verdiğini araştırmaya başladı. İşte 2022 burs veren kurumlar ve konu hakkında merak edilenler...
Üniversiteye başlayacak milyonlarca öğrenci burs başvuruları hakkında araştırmalara başladı. Birçok kurum ve kuruluş ise 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklara başladı. İSOV, VGM, TÜGVA, TÜRGEV gibi kuruluşlar başta olmak üzere onlarca kurum öğrencilere destek olmak istiyor. Yıllardır öğrencilere burs veren vakıflar da bu yıl burs miktarını arttırdı. Peki, burs evren kurumlar hangileri? Üniversite bursları ne kadar? Hangi kurum ve kuruluşlar burs veriyor? İşte konuyla ilgili tüm merak edilenler...
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (VGM)
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15 Kasım-1 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor. Burs almaya hak kazanan adaylara aylık 650 TL burs ödemesi yapılıyor. Sürekli bir işte çalışanlar, T.C. vatandaşı olmayanlar, polis ve askeri okul öğrencileri ile okulu uzatanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamıyor. KYK burs alan öğrenciler, VGM bursu alamazlar
TÜRKİYE GENÇLİK VE EĞİTİME HİZMET VAKFI (TÜRGEV)
TÜRGEV Akademi burslarına İstanbul'daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. Burs almaya hak kazanan adaylara Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 9 ay boyunca burs ödeniyor. Burs ücretleri TÜRGEV Akademi Koordinatörünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenmektedir. TÜRGEV' ayrıca Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme bursu kapsamında 1250 TL ile 2.500 TL burs ödemesi yapmaktadır. Bununla birlikte Hafız Barınma Bursu, Hafız Lisans Eğitim Bursu ve ortaöğretim bursu bulunmaktadır.
TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI (TÜGVA) BURSU
TÜGVA tarafından ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere aylık 300 TL burs ödemesi yapılıyor. Bu burs ücretlerinin yeni dönemde artması bekleniyor. Henüz yeni başvuru tarihleri duyurulmadı. Önümüzdeki dönem üniversiteler açılana kadar burs başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor. TÜGVA ayrıca öğrencilere yurt ihtiyaç bursu ve yurt başarı bursu da sağlıyor. 24 yaşından küçükler, başka kurumdan burs almayanlar, T.C. vatandaşları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler burstan yararlanıyor.
AHBAP BURSU
Gelir düzeyinin yüksek olması
Lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak
Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması, en fazla 3 tane dersten başarısız olması, üst sınıfa geçiş hakkının bulunması
1. sınıf öğrencilerinin ÖSYM puanın geçerli olması
Ulusal ya da uluslararasında bilim, sanat gibi yetenek gerektiren işlerde başarılı olmak