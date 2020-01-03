İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi
İstanbul'da Yeditepe Huzur adı altında 39 ilçede asayiş denetimleri yapıldı. Helikopter destekli 2020'nin ilk denetiminde birçok noktada kontroller gerçekleştirildi.
03.01.2020 22:23
- Son Güncelleme: 03.01.2020 22:23
Yeni yılın ilk denetimi olan Yeditepe Huzur Denetimi 2020/01 bu akşam yapıldı. Genel asayiş denetimine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, motorize polis ekipleri ve trafik polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.
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