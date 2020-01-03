İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

Yeni yılın ilk denetimi olan Yeditepe Huzur Denetimi 2020/01 bu akşam yapıldı. Genel asayiş denetimine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, motorize polis ekipleri ve trafik polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.