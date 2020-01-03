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İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul'da Yeditepe Huzur adı altında 39 ilçede asayiş denetimleri yapıldı. Helikopter destekli 2020'nin ilk denetiminde birçok noktada kontroller gerçekleştirildi.

03.01.2020 22:23 - Son Güncelleme: 03.01.2020 22:23
İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

Yeni yılın ilk denetimi olan Yeditepe Huzur Denetimi 2020/01 bu akşam yapıldı. Genel asayiş denetimine narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, motorize polis ekipleri ve trafik polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ekibi katıldı.

İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

Belirlenen uygulama noktalarında giriş ve çıkışlar polis tarafından kontrol altına alınırken, şüpheli görülen araç ve kişiler durdurularak denetlendi.

İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

Şüpheli araçların içi ve bagajları aranırken, kişilere yönelik olarak da genel bilgi taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

Kadıköy Kuşdili Caddesi ve Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde de ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı.

İstanbul'da 2020’nin ilk “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirildi

Araç içindeki kişilerin kimlik kontrolleri yapılırken, üst aramalarının yanı sıra yanlarındaki çanta ve valizler de kontrol edildi.

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