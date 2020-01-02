Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

Meydan, kafeterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını iddia eden Adem Avcı, "Çalışmalar, tarihi bir mezarlık üzerinde yapılıyor. Bu alanın mezarlık olduğu biliniyordu. Bilinmesine rağmen alan kazıldı, çalışmalarda birçok kemik ortaya çıktı. Kemiklerin ortaya çıkmasına rağmen çalışmalar durmadı" dedi.