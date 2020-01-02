Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!
Göreve geldikten sonra kendisini belediye şirketine müdür olarak atamasıyla gündeme oturan İzmir Karaburun Belediyesi Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, bu sefer de mezarlık üzerine kafeterya yapmaya başladı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, olaya tepki göstererek çalışmaların eski ve tarihi mezarlık üzerine yapıldığını çalışmalar sırasında insan iskeletlerinin gün yüzüne çıktığını söyledi.
Meydan, kafeterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını iddia eden Adem Avcı, "Çalışmalar, tarihi bir mezarlık üzerinde yapılıyor. Bu alanın mezarlık olduğu biliniyordu. Bilinmesine rağmen alan kazıldı, çalışmalarda birçok kemik ortaya çıktı. Kemiklerin ortaya çıkmasına rağmen çalışmalar durmadı" dedi.