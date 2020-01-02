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Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

Göreve geldikten sonra kendisini belediye şirketine müdür olarak atamasıyla gündeme oturan İzmir Karaburun Belediyesi Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan, bu sefer de mezarlık üzerine kafeterya yapmaya başladı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, olaya tepki göstererek çalışmaların eski ve tarihi mezarlık üzerine yapıldığını çalışmalar sırasında insan iskeletlerinin gün yüzüne çıktığını söyledi.

02.01.2020 16:09 - Son Güncelleme: 02.01.2020 16:09
Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

Karaburun Belediye Başkanı CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın talimatıyla Eğlenhoca Mahallesi'nde, kafeterya yapılması için çalışma başlatıldı. AK Parti İlçe Başkanı Adem Avcı, eskiden mezarlık olan alanda yapılan çalışmalara tepki gösterdi.

Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

Meydan, kafeterya, çay bahçesi yapılacak alanın çevresine örülecek duvarlar için kepçelerle çalışma başlatıldığını ve bu çalışmalar sırasında insan kemiklerine rastlandığını iddia eden Adem Avcı, "Çalışmalar, tarihi bir mezarlık üzerinde yapılıyor. Bu alanın mezarlık olduğu biliniyordu. Bilinmesine rağmen alan kazıldı, çalışmalarda birçok kemik ortaya çıktı. Kemiklerin ortaya çıkmasına rağmen çalışmalar durmadı" dedi.

Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

Belediye Başkanı'nın siyasi rant peşinde olduğunu iddia eden Avcı, çalışmaların durdurulması gerektiğini söyledi. Avcı, rant uğruna insanların hassasiyetleri ile oynandığını savundu.

Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

KENDİNİ BELEDİYE ŞİRKETİNE 'MÜDÜR' ATAMIŞTI
İlkay Girgin Erdoğan'ın ismi, temmuz ayında kendi kendisini belediye şirketine müdür olarak atadığı ortaya çıkınca gündeme gelmişti.

Kendisini müdür olarak atayan CHP'li başkan bu sefer de mezar üzerine kafe açıyor!

Kendini belediyenin şirketine müdür atayarak 7 bin 500 lira huzur hakkı alan CHP'li başkan, gelen tepkiler üzerine müdürlük görevinden istifa edip, aldığı iki aylık maaşı bir okula bağışlamıştı.

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