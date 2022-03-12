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Haberler Güncel SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı

SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı

Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.

12.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 12.03.2022 10:11
SON DAKİKA: Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "EREN KIŞ-31 (DİYARBAKIR-ARIKLI) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" Operasyonu başlatıldı.

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SON DAKİKA: Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1130) personel [(73) operasyonel tim] görev alıyor.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

SON DAKİKA: Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı
SON DAKİKA: Diyarbakır’da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı
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