SON DAKİKA: Diyarbakır'da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 J.Uzman Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı
Son dakika haberleri... Diyarbakır'da 1130 personelin katılımıyla Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) J. Uzm. Çvş. Mehmet Çelik operasyonu başlatıldı.
12.03.2022 10:11 - Son Güncelleme: 12.03.2022 10:11
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır İlinde "EREN KIŞ-31 (DİYARBAKIR-ARIKLI) J.UZM.ÇVŞ. MEHMET ÇELİK" Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (1130) personel [(73) operasyonel tim] görev alıyor.