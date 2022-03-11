İmamoğlu, İstanbul'u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakarak 2023 idealleri doğrultusunda adımlar atıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da etkili olan karda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık ziyafeti çeken İmamoğlu şimdi de Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ve Danimarkalı milletvekilleri ile AKOM'da yemek yedi. Buluşma adresinin bu kez AKOM olması, daha önceki görüşmenin fotoğraflarını servis eden Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı alınan önlem olarak yorumlandı.
İstanbul'da geçtiğimiz ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması ve yetersiz müdahalesiyle birleşince bir felaketin yaşanmasına neden olmuştu.
İstanbullular saatlerce yollarda kalmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine özel bir kar küreme aracı tahsis edererek Sarıyer'de bulunan bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti.
DANİMARKALI KONSOLOS VE MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞÜP YEMEK YEDİ
Yoğun tepkilere ve eleştirilere neden olan bu gelişmenin bir benzeri, İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışı sürerken yeniden yaşandı.
Medyascope'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile bir araya geldi.