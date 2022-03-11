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İmamoğlu, İstanbul'u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a ve İstanbulluya hizmeti bir kenara bırakarak 2023 idealleri doğrultusunda adımlar atıyor. Geçtiğimiz aylarda İstanbul'da etkili olan karda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile balık ziyafeti çeken İmamoğlu şimdi de Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ve Danimarkalı milletvekilleri ile AKOM'da yemek yedi. Buluşma adresinin bu kez AKOM olması, daha önceki görüşmenin fotoğraflarını servis eden Kılıçdaroğlu ve ekibine karşı alınan önlem olarak yorumlandı.

11.03.2022 20:42 - Son Güncelleme: 11.03.2022 21:21
İmamoğlu, İstanbul’u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

İstanbul'da geçtiğimiz ocak ayında etkili olan yoğun kar yağışı, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önlem almaması ve yetersiz müdahalesiyle birleşince bir felaketin yaşanmasına neden olmuştu.

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İmamoğlu, İstanbul’u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

İstanbullular saatlerce yollarda kalmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kendisine özel bir kar küreme aracı tahsis edererek Sarıyer'de bulunan bir balıkçıda İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile yemek yemişti.

İmamoğlu, İstanbul’u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

DANİMARKALI KONSOLOS VE MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞÜP YEMEK YEDİ
Yoğun tepkilere ve eleştirilere neden olan bu gelişmenin bir benzeri, İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışı sürerken yeniden yaşandı.

İmamoğlu, İstanbul’u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

Medyascope'ta yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM), Danimarka İstanbul Başkonsolosu Anette Galskjot ile bir araya geldi.

İmamoğlu, İstanbul’u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

İkili bir süre boyunca AKOM Basın Odası'nda görüştü. Danimarkalı başkonsolos için yemek verdi.

Görüşmenin ardından İmamoğlu, basın toplantısı düzenlemedi.

Buluşmada, Danimarkalı milletvekilleri de yer aldı.

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