İmamoğlu, İstanbul’u kafada çoktan bitirmiş! Kar yağınca konsolos aşkı kabarıyor: Şimdi de Danimarkalı ile yemek yedi

DANİMARKALI KONSOLOS VE MİLLETVEKİLLERİ İLE GÖRÜŞÜP YEMEK YEDİ

Yoğun tepkilere ve eleştirilere neden olan bu gelişmenin bir benzeri, İstanbul'da etkisini giderek arttıran kar yağışı sürerken yeniden yaşandı.