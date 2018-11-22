İstanbul Kağıthanede dehşet anları kamerada!

İstanbul Kağıthane'de dehşet anları kamerada!

Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe, 17:26:35 Güncelleme: 17:45:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





