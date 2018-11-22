İstanbul Kağıthane'de dehşet anları kamerada!

Kağıthane'de motosiklet kaskı ile bir kuyumcuya gelen soyguncu, kuyumcuyu bıçakla yaraladıktan sonra bir miktar altın alarak kaçtı. Soyguncu çaldığı altınlarla birlikte vatandaşlar tarafından arka sokakta yakalanarak polise teslim edildi.

22 Kasım 2018 Perşembe, 17:26:35 Güncelleme: 17:45:57
İstanbul Kağıthanede dehşet anları kamerada!

Olay, Kağıthane Talatpaşa Caddesi üzerinde 11.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosiklet kaskı ve elindeki tabanca ile kuyumcuya gelen soyguncu, dükkan sahibinden altınları yanında getirdiği çantaya koymasını istedi.

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İstanbul Kağıthanede dehşet anları kamerada!

Bu sırada soyguncu ile işyeri sahibi arasında arbede yaşandı.

İstanbul Kağıthanede dehşet anları kamerada!

Soyguncu yanında getirdiği bıçakla İbrahim Akın'ı 4 yerinden yaraladı.

İstanbul Kağıthanede dehşet anları kamerada!

Bir miktar altını yanına alan soyguncu koşarak kaçtı. Soyguncunun ara sokağa girdiğini gören vatandaşlar peşinden koşarak soyguncuyu çaldığı altınlarla birlikte yakaladı.

İstanbul Kağıthanede dehşet anları kamerada!

Olay yerine gelen polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

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