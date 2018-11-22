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İstanbul'da dehşet anları kamerada!

22 Kasım 2018, Perşembe

Kağıthane’de motosikletli kurye gibi bir kuyumcuya gelen kasklı ve silahlı soyguncu, iş yeri sahibini bıçakladıktan sonra vatandaşlara ateş açarak kaçtı. Dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.


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