İstanbul'da narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik şube ekipleri İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

23 Kasım 2018 Cuma, 07:21:19 Güncelleme: 07:22:25
İstanbulda narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alınırken bir miktar uyuşturucu maddesi de ele geçirildi.

İstanbulda narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti operasyon yapacak ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.

İstanbulda narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Düzenlenen operasyon kapsamında adreslere gelen ekipler açılmayan kapıları koçbaşı ve levye yardımıyla kırarak açtı. Girilen adresler didik didik arandı.

İstanbulda narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Aranan adreslerde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Zeytinburnu 58. Bulvar Caddesinde bulunan 4 katlı binaya gelen ekipler açılmayan kapıyı koçbaşı yardımıyla kırdı.

İstanbulda narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Adrese giren ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Eş zamanlı olarak girilen adreslerde uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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