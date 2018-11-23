İstanbulda narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da narkotik operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı narkotik şube ekipleri İstanbul'da sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
23 Kasım 2018 Cuma, 07:21:19 Güncelleme: 07:22:25
İstanbul'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şafak vakti birçok adrese operasyon düzenledi. Şafak vakti operasyon yapacak ekipler İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanıp konvoylar halinde adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, çok sayıda sivil ekip katıldı.
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