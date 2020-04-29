Sağlık Bakanlığı'ndan "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!
Sağlık Bakanlığı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüs vaka yoğunluk haritası...
29.04.2020 14:01
- Son Güncelleme: 29.04.2020 14:01
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