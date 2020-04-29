RAMAZAN İMSAKİYE
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Sağlık Bakanlığı'ndan "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!

Sağlık Bakanlığı Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı esir alan yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına güncelleme getirdi. Buna göre, kullanıcılar sadece yakın çevresindeki değil, diğer tüm illerdeki vaka yoğunluklarını da görebiliyor. İşte İstanbul'un corona virüs vaka yoğunluk haritası...

29.04.2020 14:01 - Son Güncelleme: 29.04.2020 14:01
Sağlık Bakanlığı'ndan Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!

ÜMRANİYE

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan, 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması bir süredir Android ve App Store platformlarında yayında.

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Sağlık Bakanlığı'ndan Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!

SULTANBEYLİ

Uygulama, corona virüsü testi pozitif olan kişilerin yoğun olarak bulundukları bölgeleri gösteriyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!

SULTANBEYLİ

Uygulama, her gün kullanıcılara sağlık bilgilerini soruyor. Kullanıcılar, 'ailem' bölümüne dahil ettikleri insanlardan herhangi biri pozitif ya da temaslı ise uyarılıyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!

ATAŞEHİR

Uygulama vatandaşları corona virüs konusunda bilgilendirmek, yönlendirmek ve yaşanabilecek salgın hastalık ile ilgili riskleri en az seviyeye indirmek ve yayılmasını önlemek amacıyla geliştirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan Hayat Eve Sığar uygulamasına güncelleme! İşte İstanbul'un koronavirüs haritası!

BEYKOZ

Uygulama ile telefon numarası doğrulaması yapılarak adım adım sorulan soruları cevaplayıp, corona virüs hastalığı ile ilgili şikayetlere göre nasıl davranılması gerektiği belirtiliyor.

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