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'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu! Ödülü Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri törenine katıldı. Kültür, sanat ve bilim dünyasından çok sayıda davetlinin iştirakiyle gerçekleşen törende, Başkan Erdoğan bir konuşma yaptı. Erdoğan, hat ve ebru sanatçısı Prof. Dr. Uğur Derman'a ödülünü verdi.

21.12.2019 21:39 - Son Güncelleme: 21.12.2019 21:45
'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni'ne katılarak konuşma yaptı.

'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

KİMLER ÖDÜL ALDI?

Prof. Dr. M. Fatih Andı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr.Turan Karataş, Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Murat Özel ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde 2019 Necip Fazıl Ödülleri'ne layık görülen isimler şöyle:

'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

Necip Fazıl Şiir Ödülü: İbrahim Tenekeci

İlk kitabı Üç Köpük'ten itibaren dikkat çeken temiz Türkçe'si, kendine özgü, istisnai bir şiir dünyası kurma becerisi, modernleşmenin yol açtığı toplumsal ve bireysel çelişkilere dair güçlü dikkati ve şiir yayıncılığına katkıları sebebiyle Necip Fazıl Şiir Ödülü'ne layık görülmüştür.

'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü: Cemal Şakar

Kişisel açmazları ve dramları, sadece bireysel/içsel bir derinliğe değil, aynı zamanda, hakikate ve toplumsal sorunlara ulaştırıp biçimsel yeniliklerle hikâye sanatına yeni tonlar, yeni renkler getirmesi; kendi kültürümüzün, medeniyetimizin hikâyesini modern hikâyenin imkânlarını kullanarak anlatması nedeniyle Necip Fazıl Hikâye-Roman Ödülü'ne layık görülmüştür.

'Necip Fazıl Ödülleri 2019' sahiplerini buldu! Başkan Erdoğan bizzat takdim etti

Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın – Dr. Coşkun Yılmaz

Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz'ın öncülüğünde kıymetli bilim insanlarınca hazırlanan, İBB, İSAM, İstanbul Medipol Üniversitesi ve İstanbul 2010 Avrupa Kültür Ajansı tarafından toplam 100 cilt halinde basılan, hukuk başta olmak üzere tarih, kültür, toplum ve siyaset alanında 6 asırlık belleğimizi İstanbul Mahkemeleri örneğinde bugüne taşıyan 'İstanbul Kadı Sicilleri' adlı eserden dolayı emeği geçen tüm bilim insanları adına Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın ve Dr. Coşkun Yılmaz, Necip Fazıl Fikir-Araştırma Ödülü'ne layık görülmüştür.

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