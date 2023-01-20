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Başkan Erdoğan'a 'Roman Buluşması'nda coşkulu karşılama! Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması - Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katıldı. Roman vatandaşlar program öncesi Başkan Erdoğan'a yoğun ilgi göstererek büyük coşkuyla karşıladı. Etkinliğe dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic de katıldı. Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti.

takvim.com.tr
AJANSLAR
20.01.2023 23:44 - Son Güncelleme: 21.01.2023 15:27
Başkan Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama! Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katıldı.

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Başkan Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama! Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programındaki konuşmasına, "İlle de Roman olsun, taştan çamurdan olsun, o da Allah kuludur, her kim olursa olsun. Oturdum dibek başına, sürmeler çektim kaşıma. Bizi çekemeyenler, patlasın, çatlasın inşallah." sözleriyle başlayan Başkan Erdoğan, bu güzel toplantıyla kardeşliklerini daha da güçlendireceklerinin altını çizdi.

Başkan Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama! Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

PRGORAMA GELİRKEN MÜZİSYENLER TARAFINDAN KARIŞLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Roman Buluşması – Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz Programına katılım sağlarken girişte müzisyenler tarafından karşılandı.

Başkan Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama! Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

Başkan Erdoğan'a ünlü şarkı Kibariye ve Alişan'ın da eşlik ettiği katılımda, Kibariye "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirirken, Başkan Erdoğan'ın eşlik etmesi büyük beğeni topladı.

Başkan Erdoğan’a ’Roman Buluşması’nda coşkulu karşılama! Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic Türkiye Yüzyılı şarkısına eşlik etti

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇI DA KATILDI
Dünyaca ünlü sanatçı Goran Bregovic, Başkan Erdoğan'ın katıldığı "2023 Roman Buluşması-Yüzyılın Romanını Birlikte Yazıyoruz" programında sahne aldı.

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