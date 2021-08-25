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İstanbul Boğazı'nda sıra dışı görüntüler: Özel yapım motosikletiyle 1,5 dakikada Avrupa'dan Asya kıtasına ulaştı

Dünyaca ünlü motokros yarışçısı Robbie Maddison, kendi tasarladığı motosikletiyle İstanbul Boğazı'nı su üzerinde geçerek bir ilke imza attı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maddison, İstanbul Boğazı'nı ilk gördüğü an motosikletiyle geçmeyi hayal ettiğini ve bunu gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

25.08.2021 14:54 - Son Güncelleme: 25.08.2021 15:30
İstanbul Boğazı’nda sıra dışı görüntüler: Özel yapım motosikletiyle 1,5 dakikada Avrupa’dan Asya kıtasına ulaştı

Dünyaca ünlü motokros yarışçısı Robbie Maddison, kendi tasarladığı motosikletiyle İstanbul Boğazı'nı su üzerinde geçerek bir ilke imza attı.

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İstanbul Boğazı’nda sıra dışı görüntüler: Özel yapım motosikletiyle 1,5 dakikada Avrupa’dan Asya kıtasına ulaştı

Aynı zamanda dublör sanatçılığı da yapan Avustralyalı yarışçı için Ortaköy ve Beylerbeyi'nde özel platformlar hazırlandı, İstanbul Boğazı bir süreliğine deniz trafiğine kapatıldı.

İstanbul Boğazı’nda sıra dışı görüntüler: Özel yapım motosikletiyle 1,5 dakikada Avrupa’dan Asya kıtasına ulaştı

Ortaköy'den motosikletiyle deniz yüzeyine inen Maddison, 70 km hızla yaklaşık 1,5 dakikada Beylerbeyi'ne ulaştı ve su üzerinde Avrupa'dan Asya kıtasına geçerek denemesini başarıyla tamamladı.

İstanbul Boğazı’nda sıra dışı görüntüler: Özel yapım motosikletiyle 1,5 dakikada Avrupa’dan Asya kıtasına ulaştı

Beylerbeyi'nde bir süre dinlenen Robbie Maddison, motosikletiyle aynı sürede Ortaköy'e döndü. 40 yaşındaki Avustralyalı motokros yarışçısı, büyük bir sevinç yaşadı.

İstanbul Boğazı’nda sıra dışı görüntüler: Özel yapım motosikletiyle 1,5 dakikada Avrupa’dan Asya kıtasına ulaştı

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Maddison, İstanbul Boğazı'nı ilk gördüğü an motosikletiyle geçmeyi hayal ettiğini ve bunu gerçeğe dönüştürdüğü için mutlu olduğunu dile getirdi.

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