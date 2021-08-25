Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti
Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da unutulmaz bir gösteri sergiledi. Gösteri, izleyenlerin nefesini kesti. Türk Yıldızları gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.
25.08.2021 13:13
- Son Güncelleme: 25.08.2021 13:42
Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri yaptı. gösterisini izlemek isteyenler, kentte farklı yerlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.