Vav TV İzle
Haberler Güncel Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Büyük Taarruz ve Zafer Haftası etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar'da unutulmaz bir gösteri sergiledi. Gösteri, izleyenlerin nefesini kesti. Türk Yıldızları gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.

25.08.2021 13:13 - Son Güncelleme: 25.08.2021 13:42
Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri yaptı. gösterisini izlemek isteyenler, kentte farklı yerlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Kentin selamlanması ile başlayan gösteride akrobasi timleri tarihi Karahisar Kalesi üzerinde 'Ay-Yıldız' şekli çizdi.

Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Pilotların uçaklarla yaptıkları akrobatik hareketler ise nefesleri kesti.

Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Türk Yıldızları gösteriyi izleyen vatandaşlardan büyük alkış aldı.

Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

İŞTE NEFES KESEN KARELER...

SON DAKİKA