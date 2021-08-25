Büyük Taarruz için uçan Türk Yıldızları Afyon semalarında nefes kesti

Büyük Taarruz ve Zafer Haftasının 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Hava Kuvvetlerinin Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da gösteri yaptı. gösterisini izlemek isteyenler, kentte farklı yerlerde Covid-19 tedbirleri kapsamında bir araya geldi.