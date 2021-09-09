Vav TV İzle
Haberler Güncel Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak | HAVA DURUMU

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak | HAVA DURUMU

Eylül ayının başından bu yana devam eden değişkenlik gösteren hava vatandaşların dışarıya çıkmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında İstanbulluları saat vererek uyardı. Meteoroloji, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.

09.09.2021 16:13 - Son Güncelleme: 09.09.2021 16:19
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak!

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, güneydoğu kesimlerde mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak!

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak!

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak!

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SON DAKİKA