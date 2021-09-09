Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Kıyamet kopacak | HAVA DURUMU
Eylül ayının başından bu yana devam eden değişkenlik gösteren hava vatandaşların dışarıya çıkmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırmasına neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika açıklamasında İstanbulluları saat vererek uyardı. Meteoroloji, yarın İstanbul için gök gürültülü kuvvetli sağanak beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "10.09.2021 Cuma günü sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası'nda başlayacak gök gürültülü sağanak yağışların zamanla kuvvetini artırarak il genelinde gece saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2/12 saat) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.