İstanbul Ankara İzmir bayram namazı saat kaçta? 2021 il il Ramazan bayramı namazı saatleri belli oldu

Son dakika haberi... "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt buldu. Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.