İstanbul Ankara İzmir bayram namazı saat kaçta? 2021 il il Ramazan bayramı namazı saatleri belli oldu
Milyonlarca Müslüman Ramazan ayını geride bırakırken bayrama ulaşmış olmanın heyecanı içerisinde. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız." dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı da "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusuna cevap verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatleri bilgisini resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? 81 ilde 2021 Ramazan bayram namazı saatleri.
12.05.2021 16:43
- Son Güncelleme: 12.05.2021 17:16
Son dakika haberi... "Bayram namazı saat kaçta kılınacak?" sorusu yanıt buldu. Bayram namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. 1 ay boyunca Ramazan-ı Şerif'i idrak edip bayram sabahı namaz ibadetlerini idrak edecek olan Müslümanlar bayram namazı saatlerine odaklandı. Diyanet, bu yıl Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde bayram namazı kılınabileceğini açıkladı.