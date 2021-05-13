3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK

Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.