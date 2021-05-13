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3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

Türkiye vakalardaki artış nedeniyle 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanmaya girmişti. 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Başkan Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşmeye geçileceğini açıkladı. Peki normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı normalleşme planı…

13.05.2021 09:18 - Son Güncelleme: 13.05.2021 09:18
3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

Türkiye tam kapanmaya gitti, koronavirüs vaka sayıları azaldı. Peki ülke nasıl normalleşecek? Kulislere göre 3 aşamalı bir plan bulunuyor. İşte 3 aşamanın tarihi ve tüm detaylar...

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3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.

3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

İLK ETAPTA KAFELER SAAT 20.00'YE KADAR AÇIK OLACAK
Pazartesi sonrası uygulanacak planlamada ilk etapta kafeler, restoranlar ve lokantalar açılıyor ama saat 20.00'ye kadar...

3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI DÜZENLEMESİ
Sokağa çıkma kısıtlaması artık 19.00'da değil eskisi gibi 21.00'den sonra olacak. Cumartesi günleri ise sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak. İlk etapta sokağa çıkma kısıtlamasının pazar günü sürmesi bekleniyor.

3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…

UZAKTAN EĞİTİM DEVAM EDECEK
Eğitim içinse kötü haber var. Kulislere göre bu sene okullar açılmayacak, yani uzaktan eğitim devam edecek. Her şey yolunda giderse okulların en erken Eylül, Ekim döneminde eğitime başlaması bekleniyor.