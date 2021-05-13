3 aşamalı normalleşme! Gözler Kabine Toplantısı’nda! Bayramdan sonra…
Türkiye vakalardaki artış nedeniyle 26 Nisan'daki Kabine Toplantısı'nın ardından tam kapanmaya girmişti. 17 günlük tam kapanma 17 Mayıs'ta sona eriyor. Başkan Erdoğan, bayram sonrası kontrollü normalleşmeye geçileceğini açıkladı. Peki normalleşme nasıl olacak? İşte 3 aşamalı normalleşme planı…
13.05.2021 09:18
- Son Güncelleme: 13.05.2021 09:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram sonrası normalleşmeye geçileceğini duyurdu. CNN Türk'te yayınlanan habere göre ilk etapta İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerden gidenlerin nasıl döneceği masada. Yeni formül üzerinde çalışılıyor. Gidenlerin bölüm mü bölüm mü kentlere döneceği tartışılıyor.