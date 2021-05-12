İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

Terör devleti İsrail masum Filistin halkına saldırmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Filistinli çocuklar da şehit oluyor. Çocukların aralarında 1 yaşında olan da vardı, 18 yaşında olan da... İsrail'in saldırıları sonucu 14 çocuk şehit oldu. Hayatlarının baharında bu dünyadan koparılan çocuklardan geriye hatıraları ve gerçekleşemeyen hayalleri kaldı. Dünyanın farklı yerlerinden, Filistinli küçücük çocukları hedef alan İsrail'e tepkiler yükseliyor, İsrail zulmünün durması için çağrılar yapılıyor. Ancak tepkilere rağmen saldırılar kesilmedi.

12.05.2021 16:06 - Son Güncelleme: 12.05.2021 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





