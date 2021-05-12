RAMAZAN İMSAKİYE
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İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

Terör devleti İsrail masum Filistin halkına saldırmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Filistinli çocuklar da şehit oluyor. Çocukların aralarında 1 yaşında olan da vardı, 18 yaşında olan da... İsrail'in saldırıları sonucu 14 çocuk şehit oldu. Hayatlarının baharında bu dünyadan koparılan çocuklardan geriye hatıraları ve gerçekleşemeyen hayalleri kaldı. Dünyanın farklı yerlerinden, Filistinli küçücük çocukları hedef alan İsrail'e tepkiler yükseliyor, İsrail zulmünün durması için çağrılar yapılıyor. Ancak tepkilere rağmen saldırılar kesilmedi.

12.05.2021 16:06 - Son Güncelleme: 12.05.2021 16:06
İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

YAZAN SULTAN
Yazan Sultan 1 yaşındaydı. Daha dünyayı tanıyamadan İsrail bombaları onu hayattan kopardı. Son saldırıların en küçük şehidi oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

MANAR ABDULKERİM MUHAMMED BARAKA
İsrail saldırıları 11 Mayıs`ta da bir çocuğun canına mal oldu. Şehit Manar Abdulkerim, Deyr El Balah`taki zulmün kurbanıydı.

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

Mervan Yusuf Atallah El-Masru

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

Hüseyin Münir Hüseyin Hamad

İsrail'in katlettiği Filistinli çocuk şehitler

İbrahim Yusuf Atallah El- Masru