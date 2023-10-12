Tüm salon "Kardan Aydınlık" şiirinde tek yürek oldu! Başkan Erdoğan'ın katıldığı TÜGVA Buluşması'nda Filistin'deki acımasız katliam unutulmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı Teşkilat Buluşması'na katıldı. Etkinlikte, Filistin'deki acımasız katliam unutulmadı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önce, "Kardan Aydınlık" adlı şiiri ile birlikte Filistin için tezahüratlar yapıldı. Abdurrahim Karakoç'a ait bu şiiri 2021 yılında Başkan Erdoğan Filistin için seslendirmişti. İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan "Kardan Aydınlık" şiirinin bir videosunda, Mescid-i Aksa'da direnen Filistinliler ve bir Filistinlinin üzerine serilen Türk bayrağı yer almıştı.