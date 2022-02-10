HAVA DURUMU | Meteoroloji’den flaş kar uyarısı! O illere turuncu kod! İstanbul’a kar yağacak mı?

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Adıyaman çevreleri ile Erzurum'un güney kesimlerinin kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, eğimli bölgelerde çığ, ani sel, su baskını vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: İç ve batı kesimlerde kuzey yönlerden, doğu bölgelerde güney yönlerden orta kuvvette, Güney Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'un güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.