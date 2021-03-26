İSPER KPSS'siz 128 personel alımı yapacak! İSPER personel alımı 2021 başvuru ekranı! İşte şartlar…
İSPER KPSS'siz 128 personel alımı yapacak ve bunu duyan binlerce kişi başvurular ile ilgili detayları merakla araştırmaya başladı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) farklı kadrolarına 128 işçi alımı yapacak ve İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı. İSPER personel alımı 2021 başvuru ekranı haberimizde yer alıyor. İSPER bünyesinde kariyer hedefi olan kadın erkek binlerce kişi hangi kadrolara alım yapılacağını merak ediyor. Bir yandan da başvuru şartlarının kendilerinde olup olmadığını sorguluyor. İşte tüm detaylar…
İSPER KPSS'siz 128 personel alımı yapacak ve bunu duyan binlerce kişi başvurular ile ilgili detayları merakla araştırmaya başladı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) farklı kadrolarına 128 işçi alımı yapacak ve İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı. İSPER personel alımı 2021 başvuru ekranı haberimizde yer alıyor. İSPER bünyesinde kariyer hedefi olan kadın erkek binlerce kişi hangi kadrolara alım yapılacağını merak ediyor. Bir yandan da başvuru şartlarının kendilerinde olup olmadığını sorguluyor. İşte tüm detaylar…
İSPER kadrosunda görev almak isteyen binlerce kişi yayınlanan ilanları yakından takip ediyor. İŞKUR üzerinden başvurularını açan İSPER, 128 personel alımı yapacağını duyurunca detaylar arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanır oldu. İSPER KPSS'siz 128 personel alımı için şartlar neler? İSPER personel alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR vasıtasıyla başvurular yapılabilecek, KPSS şartı ise aranmıyor.
İŞKUR üzerinden art arda duyurular yayımlandı ve İSPER bünyesine en az likokul mezunu olan adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. İSPER bünyesine deneyimli ve deneyimsiz adaylar arasından yapılacan alımda KPSS şartı aranmıyor.
İŞKUR Kurum Dışı Kamu İşçisi Alımı İlanları kısmından yayımlanan duyuruda alınacak adayların aşağıdaki kadrolarda istihdam edileceğine yer verildi: