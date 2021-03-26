İSPER KPSS'siz 128 personel alımı yapacak! İSPER personel alımı 2021 başvuru ekranı! İşte şartlar…

İSPER KPSS'siz 128 personel alımı yapacak ve bunu duyan binlerce kişi başvurular ile ilgili detayları merakla araştırmaya başladı. İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) farklı kadrolarına 128 işçi alımı yapacak ve İŞKUR üzerinden başvuruları almaya başladı. İSPER personel alımı 2021 başvuru ekranı haberimizde yer alıyor. İSPER bünyesinde kariyer hedefi olan kadın erkek binlerce kişi hangi kadrolara alım yapılacağını merak ediyor. Bir yandan da başvuru şartlarının kendilerinde olup olmadığını sorguluyor. İşte tüm detaylar…