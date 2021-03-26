Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denizde oluşan kirliliğin Kıbrıs açıklarından geldiğini tahmin ettiklerini, ilk etapta 3 kilometre bir alanda görüldüğünü, ancak şu anda 20 kilometrelik bir alana yayıldığını bildirdi.