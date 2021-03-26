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Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde Harb-İş sahili ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde gemi atıkları nedeniyle deniz siyaha boyandı. Adana Valiliği, bölgeye ekip göndererek inceleme başlattı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı.

26.03.2021 12:08 - Son Güncelleme: 26.03.2021 12:45
Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

ADANA'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denizde oluşan kirliliğin Kıbrıs açıklarından geldiğini tahmin ettiklerini, ilk etapta 3 kilometre bir alanda görüldüğünü, ancak şu anda 20 kilometrelik bir alana yayıldığını bildirdi.

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Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

Topuz, "Analiz için numuneler alındı. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır" dedi.
Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde dün saat 15.15 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, Adana Valiliği'ne bildirdi.

Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede sahile ulaşan ve türü henüz bilinmeyen madde nedeniyle sahil şeridinin rengi değişti. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler denizden kum ve su örnekleri aldı.

Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

Kirliliğin, göçmen kuşların kışladığı Akyatan Lagünü'ne ulaşması üzerine Karataş Belediyesi ekipleri, lagünün denizle buluştuğu noktayı önlem amacıyla kapattı.

Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı

VALİLİK: GEMİ KAYNAKLI ATIK
Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.