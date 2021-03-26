Adana'da deniz siyaha boyandı! Kirlilik nedeniyle Akyatan Lagünü'nün girişi kapatıldı
Adana'nın Karataş ilçesinde Harb-İş sahili ve koruma altındaki Akyatan Lagünü'nde gemi atıkları nedeniyle deniz siyaha boyandı. Adana Valiliği, bölgeye ekip göndererek inceleme başlattı. Denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı.
ADANA'nın Karataş ilçesinde denizde oluşan kirlilik nedeniyle pek çok türde göçmen kuşun kışladığı Akyatan Lagünü, denizle buluştuğu noktada önlem amacıyla kapatıldı. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, denizde oluşan kirliliğin Kıbrıs açıklarından geldiğini tahmin ettiklerini, ilk etapta 3 kilometre bir alanda görüldüğünü, ancak şu anda 20 kilometrelik bir alana yayıldığını bildirdi.
Topuz, "Analiz için numuneler alındı. Analizler sonucunda bunun sorumluları cezalandırılacaktır" dedi.
Karataş ilçesindeki Harb- İş sahilinde dün saat 15.15 sıralarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizin üzerinde kıyıya doğru hızlı şekilde ilerleyen kirliliği fark etti, Adana Valiliği'ne bildirdi.
VALİLİK: GEMİ KAYNAKLI ATIK
Adana Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yapılan ilk incelemede Harb- İş sahilinde yaklaşık 3 kilometrelik sahil şeridi ve kıyıdan denize doğru yaklaşık 300 metre mesafelik alanda siyah renkli, dokunulduğunda yağ tabakası izlenimi veren, gemi kaynaklı atık bulunduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verdi.