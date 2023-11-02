Dilan Polat ile Engin Polat operasyonunda çarpıcı detaylar: Polislerden cildi için vitamin talep etti

Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimler arasında Engin Polat'ın anneannesinin de olduğu ortaya çıktı. Polis, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan Polat çiftini, dün gece yarısı Çekmeköy'deki evlerinden gözaltına aldı. 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; ulaşılan deliller ise hayrete düşürdü. Öte yandan Dilan Polat'ın ifadelerinin alınacağı öğrenilirken nezarethane istekleri ise şoke etti. İşte detaylar...