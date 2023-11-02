Kara para akladıkları ve vergi kaçırdıkları iddialarıyla Türkiye'nin gündemine oturan Dilan Polat ve Engin Polat başta olmak üzere, yakınlarının da dahil olduğu soruşturma kapsamında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Türkiye'nin günlerdir konuştuğu Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.Gözaltına alınan isimler arasında Engin Polat'ın anneannesinin de olduğu ortaya çıktı. Polis, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet, yasa dışı bahis, resmi evrakta sahtecilik ve kara para aklamakla suçlanan Polat çiftini, dün gece yarısı Çekmeköy'deki evlerinden gözaltına aldı. 43 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda; ulaşılan deliller ise hayrete düşürdü. Öte yandan Dilan Polat'ın ifadelerinin alınacağı öğrenilirken nezarethane istekleri ise şoke etti. İşte detaylar...
Haklarında soruşturma açılan, mal varlıklarına el konulan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat dün sabaha karşı İstanbul'daki evlerinden gözaltına alınmıştı. Operasyonun detayları gün yüzüne çıktı.
Bir zamanlar oldukça mütevazı bir hayat yaşayıp, doğum fotoğrafçılığı yapan Dilan Polat'ın sosyal medya fenomenliğiyle başlayan ünü yakın zamanda adeta bir patroniçeye dönüşmüştü. Kısa sürede büyük bir servetin sahibi olan Polat çifti ve yakınları aşırı harcamaları ve lüks yaşantılarıyla dikkatleri üzerlerine çekmişti.
Polat ailesinin servetinin yasa dışı yollarla edinildiğine dair haberler gündeme bomba gibi düşmüş Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında vergi kaçırma, kara para aklama suçlarından soruşturma başlatılmıştı.