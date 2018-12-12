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Gökbey nedir, ne demek? Yerli ve milli T-625 Genel Maksat helikoperimizin ismi açıklandı

12 Aralık 2018, Çarşamba

Gökbey nedir, ne demek? T625 Genel Maksat helikopterimizin adı Gökbey olarak verildi.


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