Askerler ne zaman terhis olacak? Son dakika yeni askerlik sistemi yürürlüğe girdi mi? Ne zaman yürürlüğe girecek?TBMM'nin son günlerde üzerinde en çok yoğunlaştığı Askeralma Kanun Teklifi maddeleri tek tek ele alınmaya başlandı. TBMM Genel Kurulu´nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin bazı maddelerinde değişiklik yapılacağı da belirtildi. Teklifin askerlik süresini 6 aya indiren 5'inci maddesi ise partilerin ortak önergesiyle rötuşlanarak kabul edildi. Kabul edilen madde ile birlikte; 'Hizmet süresi erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 aydır. Hizmet sürelerini ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilir' şeklindeki fıkrasına 'Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz' hükmü eklendi.

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