İŞKUR’dan 2.538, 4.125, 1.900 TL aylık harçlık! Kursa yolluyor, iş buluyor, üstüne bir de para veriyor! 15-60 yaş işsize, engelliye, eski hükümlüye...

MESLEKLİ EĞİTİM KURSLARINDA KARŞILANABİLECEK GİDERLER



Mesleki eğitim kurslarında 84,62 TL,



Sanayi sektörüne yönelik olarak düzenlenen mesleki eğitim kurslarında 137,51 TL,



Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak düzenlenen istihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarında 63,47 TL,



Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmelik kapsamında engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak istihdam garantili mesleki eğitim kurslarında 84,62 TL,

Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi Kurumumuz tarafından kurs süresince karşılanmaktadır.