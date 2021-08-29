İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde?

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını müjdelemişti. Duyurunun ardından gözler TYP kapsamında çalıştırılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvurulara çevrildi. Peki Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde? Okul ve kamu kurumlarında çevre temizliği, çevre düzenlemesi, güvenlik görevlisi ve şoför gibi işlerde çalışacak personel alımları başladı. İşte İŞKUR TYP okul başvuruları...