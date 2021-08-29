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İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR TYP okul başvuruları hakkında araştırmalar yapıyor. Aşçı ve yardımcı destek personeli alımlarının yanı sıra okullarda ve kamu kurumlarında çevre temizliği, çevre düzenlemesi, şoför, güvenlik görevlisi gibi işlerde çalışmak üzere alınacak personel başvuruları da başladı. İşte Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? sorularının yanıtlar ile İŞKUR TYP okul başvurularında son durum hakkında detaylar...

29.08.2021 14:39 - Son Güncelleme: 29.08.2021 14:39
İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde?

Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını müjdelemişti. Duyurunun ardından gözler TYP kapsamında çalıştırılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvurulara çevrildi. Peki Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde? Okul ve kamu kurumlarında çevre temizliği, çevre düzenlemesi, güvenlik görevlisi ve şoför gibi işlerde çalışacak personel alımları başladı. İşte İŞKUR TYP okul başvuruları...

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İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? YTP alımları hangi illerde?

OKULLARA TEMİZLİK VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

MEB'in bünyesine alınacak personellere ilişkin henüz başvuru duyurusu yayımlanmadı. Söz konusu alımlar için başvuruların eylül ayında alınması bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? YTP alımları hangi illerde?

Türkiye İş Kurumu Toplum Yararına Programları kapsamında okullara ve kurumlara personel alımı ise 13 şehirde başladı. Alımlar çevre temizliği, çevre düzenlemesi, güvenlik görevlisi ve şoför gibi ünvanlarda olacak.

İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? YTP alımları hangi illerde?

TYP ALIMLARI HANGİ İLLERDE?

İzmir, Bursa, Artvin, Adana, Tekirdağ, Şırnak, Tunceli, Siirt, Niğde, Antalya, İstanbul, Kastamonu ve Diyarbakır...

Diğer şehirler önümüzdeki günlerde açıklandığında günlük olarak listeye ilave edilecektir.

İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? YTP alımları hangi illerde?

TYP BAŞVURULARI İÇİN ŞARTLAR NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adaylar en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını tamamlamamış olması istenmektedir. Emekli olmamakla beraber her hangi bir kurumdan aylık almıyor olması gerekmektedir. Güvenlik görevlisi alımı kimlik kartı ile yapılmaktadır. Temizlik görevlisi alımı için ayrıca sertifika istenmemektedir.

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