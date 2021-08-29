İŞKUR TYP okul başvuruları: Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacak. Yüz yüze eğitimin başlamasına kısa bir süre kala personel alımlarına başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR TYP okul başvuruları hakkında araştırmalar yapıyor. Aşçı ve yardımcı destek personeli alımlarının yanı sıra okullarda ve kamu kurumlarında çevre temizliği, çevre düzenlemesi, şoför, güvenlik görevlisi gibi işlerde çalışmak üzere alınacak personel başvuruları da başladı. İşte Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? sorularının yanıtlar ile İŞKUR TYP okul başvurularında son durum hakkında detaylar...
Başkan Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını müjdelemişti. Duyurunun ardından gözler TYP kapsamında çalıştırılacak temizlik ve güvenlik görevlisi alımları için başvurulara çevrildi. Peki Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı mı, ne zaman? TYP alımları hangi illerde? Okul ve kamu kurumlarında çevre temizliği, çevre düzenlemesi, güvenlik görevlisi ve şoför gibi işlerde çalışacak personel alımları başladı. İşte İŞKUR TYP okul başvuruları...
TYP BAŞVURULARI İÇİN ŞARTLAR NELER, KİMLER BAŞVURABİLİR?
Adaylar en az ilkokul mezunu olması gerekiyor. 18 yaşını doldurmuş ve 50 yaşını tamamlamamış olması istenmektedir. Emekli olmamakla beraber her hangi bir kurumdan aylık almıyor olması gerekmektedir. Güvenlik görevlisi alımı kimlik kartı ile yapılmaktadır. Temizlik görevlisi alımı için ayrıca sertifika istenmemektedir.