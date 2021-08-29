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Avrupa'nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli'nde sona doğru

Tamamlandığında Avrupa'nın en uzun tüneli olacak olan Zigana'da, tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Hem bölgeye büyük hizmetler yapacak hem de lojistik olarak Trabzon Limanı'nı Orta Anadolu'ya bağlayacak, Türkiye'nin güneyine, doğusuna bağlayacak önemli bir aks üzerinde olacak" dedi.

29.08.2021 15:58 - Son Güncelleme: 29.08.2021 15:58
Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tamamlandığında dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olacak Zigana Tüneli'nde sona yaklaşıldığını bildirdi.

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Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona doğru

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı devam eden Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiği belirtilerek, tünel tamamlandığında Trabzon ile Gümüşhane arası araçla 1,5 saat olan ulaşımın 40 dakikaya düşeceği aktarıldı.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona doğru

Doğu Karadeniz bölgesini Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahtaki Zigana Tüneli inşaatında sona yaklaşıldığı ifade edilen açıklamada, 24 saat vardiyalı çalışmaları süren tünel inşaatında yüzde 91 kazı destekleme seviyesine gelindiğini, ışığın görünmesine ise çift yönlü olarak 1,2 kilometre kaldığı vurgulandı.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona doğru

Tünelin yurt içi kara yolu ulaşımıyla uluslararası ticaretin daha hızlı yapılmasına katkı sağlayacağına dikkati çekilerek, tünelin hizmete girmesiyle ağır vasıta sürücülerinin ulaşımda güvenli ve ekonomik bir rahatlama yaşayacağı aktarıldı.

Avrupa’nın en uzunu olacak! Zigana Tüneli’nde sona doğru

Projeyle 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edildiğine işaret edilen açıklamada, "Çift tüp uzunluğu 29 kilometre olan projede, her iki tüpte de 13,3 kilometre olmak üzere toplamda 26,6 kilometrelik kazı işi tamamlandı. Tünelde, beton kaplama imalatının da yüzde 68'lik kısmı tamamlandı." değerlendirilmesinde bulunuldu.

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