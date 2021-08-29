Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarıyla İstanbul'da müsilaj temizlendi
Marmara Denizi'nde mart ayından itibaren görülen müsilajın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 7/24 esaslı çalışmasıyla İstanbul sahillerinde etkisini büyük oranda yitirdiği gözlendi. Sıcaklığın arttığı yaz günlerinde vatandaşların akın ettiği plajlardaki yoğunluk da dikkati çekti. Vatandaşların denize girdiği seviyelerde müsilaj gözlenmedi. Ayrıca deniz suyunun da eski günlerindeki gibi berrak olduğu görüldü.
Marmara Denizi'nde mart ayından itibaren görülen müsilajın, İstanbul sahillerinde etkisini büyük oranda yitirdiği gözlendi.
Marmara Denizi'nin büyük bölümünde sıcaklık, deniz suyundaki durağanlık ve azot ile fosfor bolluğuna bağlı ortaya çıkan müsilaj kirliliğiyle mücadele kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan çalışmalar büyük ölçüde sonuç verdi.
Marmara Denizi'ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 7 gün 24 saat esaslı temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda müsilaj sorunu büyük ölçüde giderildi.