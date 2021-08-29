Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çalışmalarıyla İstanbul’da müsilaj temizlendi

Marmara Denizi'ne kıyısı olan valiliklerin koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı tüm merkez, bağlı ve taşra teşkilatları, büyükşehir belediyeleri, il ve ilçe belediyeleri ile katı atık belediye birlikleri, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere 7 gün 24 saat esaslı temizlik çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda müsilaj sorunu büyük ölçüde giderildi.