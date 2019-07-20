İŞKUR açık iş ilanları: 20 Temmuz İŞKUR 45 bin 836 işçi alımı başvuru nasıl yapılır?

İŞKUR TARAFINDAN EN ÇOK BEDEN İŞÇİSİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR

Binlerce iş ilanının yayınladığı sitede, sektörlere göre iş aramak ve bulmak oldukça kolay. İŞKUR üzerinden duyurulan personel alımı ilanlarında ise bu ay en çok beden işçisi ve temizlik görevlisi alımları yapılıyor. Bunun yanı sıra en çok ilan açılan meslekler ise şu şekilde yer alıyor: