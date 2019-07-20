İŞKUR açık iş ilanları: 20 Temmuz İŞKUR 45 bin 836 işçi alımı başvuru nasıl yapılır?
İŞKUR tarafından açık iş ilanları yayınlanmaya devam ediyor. İşsiz vatandaşların işe istihdamında kolaylık sağlayan İŞKUR, açıkladığı son açık iş sayısı ile 45 bin 836 işçi alımı yapılacağını bildirdi. Peki, İŞKUR açık iş ilanları başvuru nasıl yapılır? İşte İŞKUR 45 bin 836 işçi alımı başvuru işlemleri...
İŞKUR 45 bin 836 işçi alımı yapıyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından açıklanan son bir aya at açık iş sayısına 45 bin 836 eleman aranıyor. İşverenler, İŞKUR üzerinden ilan yayınlamaya devam ediyor. Yılın ilk yarısında 768 bin 627 kişiye istihdam sağlayan İŞKUR'a başvuru işlemlerinin nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, İŞKUR açık iş ilanları 45 bin 836 işçi alımı başvuru nasıl yapılır? İşte detaylar...
İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Üstelik meslek öğrenen işçilere günlük 77 lira veriyor. Programa katılabilmek için İŞKUR'a kayıtlı olmak gerekiyor. 16-70 yaş arası ve ilköğretim üniversite eğitimli herkes başvurabilir.
İŞKUR TARAFINDAN EN ÇOK BEDEN İŞÇİSİ VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ ARANIYOR
Binlerce iş ilanının yayınladığı sitede, sektörlere göre iş aramak ve bulmak oldukça kolay. İŞKUR üzerinden duyurulan personel alımı ilanlarında ise bu ay en çok beden işçisi ve temizlik görevlisi alımları yapılıyor. Bunun yanı sıra en çok ilan açılan meslekler ise şu şekilde yer alıyor: