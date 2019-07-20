Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!
Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin, Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmesinin ardından, Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak adanın her iki yanına barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974 yılında düzenlediği Kıbrık Barış Harekatı'nın bugün 45.yıl dönümü. Bu anma gününde vatandaşlar Kıbrık Barış Harekatı nedir, önemi nedir araştırıyor. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'na ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz.
20.07.2019 13:31
- Son Güncelleme: 20.07.2019 13:35
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