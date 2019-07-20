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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin, Rum terör örgütü EOKA tarafından katledilmesinin ardından, Türkiye'nin garantörlük haklarını kullanarak adanın her iki yanına barış getirmek amacıyla 20 Temmuz 1974 yılında düzenlediği Kıbrık Barış Harekatı'nın bugün 45.yıl dönümü. Bu anma gününde vatandaşlar Kıbrık Barış Harekatı nedir, önemi nedir araştırıyor. Öte yandan Kıbrıs Barış Harekatı'na ait bu fotoğrafları ilk kez göreceksiniz.

20.07.2019 13:31 - Son Güncelleme: 20.07.2019 13:35
Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü nedeniyle arşivler yeniden gün yüzüne çıktı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

Sınırlı imkanlara rağmen elde avuçtakini Akraba ve yurttaş topluluklardan paylaşmaktan geri kalmayan Türkiye 1974 yılında destansı bir harekat ile Ada'ya barış getirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

Kıbrıs Adası'nda Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

Özellikle Rumların uyguladığı zulüm politikasına karşılık 15 Temmuz 1974 yılında harekete geçen Türkiye, Mehmetçik'i Kıbrıs ile görevlendirdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45.yılında ilk kez göreceğiniz fotoğraflar!

20 Temmuz 1974 sabahı saat 06.05'te Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. Harekat kapsamında Türk paraşütçüler, sabahın erken saatlerinde Kıbrıs semalarında göründü.

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