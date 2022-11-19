İŞKUR 9 BİN 460 TL maaşla EN AZ LİSE MEZUNU binlerce kişi arıyor! Yeni yılda MİS GİBİ İŞİM olsun diyene İLANLAR AÇILDI! 18-47 yaş arası, KPSS şartsız...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR PERSONEL ALIMI!

Bir süredir merakla beklenen Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin flaş açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biliyorsunuz, 85 bin açıktan atama yapacağımızı ilan etmiştik. İlk etabı olarak 31 bin 317 kişinin alımı için kılavuz yayınlamak üzere önümüzdeki hafta ÖSYM'ye gönderiyoruz. 11 bin 317 sürekli işçi alımı için de İŞKUR'a listelerimizi gönderiyoruz. Toplamda ilk etapta 42 bin 500 kişi alacağız. Mülakat yapmaksızın doğrudan atama yapacağız. Hemen ardından ikinci etap ilanına çıkılacak. Ayrıca kurum içi ve açıktan 4 bin 924 sözleşmeli atama çalışmalarımız sürüyor. En geç Ocak ayında ilana çıkacağız" dedi.