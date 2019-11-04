Son dakika: 2019 ÖSYM YÖKDİL soruları ve cevapları erişime açıldı! Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce YÖKDİL cevap anahtarı
Son dakika haberi... ÖSYM Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınava başvuran adaylar, soruların tamamını 10 gün süreyle "https://ais.osym.gov.tr" adresinden inceleyebilecek. Arapça, Almanca, Fransızca, İngilizce 2019 son dakika YÖKDİL soru ve cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca dün yapılan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (YÖKDİL) temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün uygulanan YÖKDİL'in temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yüzde10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.