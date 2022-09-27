İŞKUR 2022 iş ilanları açıldı! Kışa 9 bin TL maaşla girin! Binlere personel alımı başladı! İş güç sahibi olmak isteyene...

ŞKUR personel alımı ilan sayfası merak ediliyor. İş tanımı, aranan nitelikler gibi detayların belirtildiği ilan ekranında ayrıca eğitim durumu, cinsiyet, iş yeri türü, il, ilçe, sorgulaması da yapılıyor. İşte 2022 güncel iş ilanları...