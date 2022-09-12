İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı!
İŞKUR 109 bin personel alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilanlar iş arayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İŞKUR'da yer alan ilanlar onlarca farklı pozisyonda açıldı. Başvurular ise 1 Eylül itibariyle başladı. İş değiştirmek isteyenler ve iş arayanlar gelen müjdenin ardından konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, İŞKUR iş ilanları neler? İŞKUR 2022 güncel eylül ayı iş ilanları neler? İşte konu hakkında merak edilenler...
12.09.2022 10:47 - Son Güncelleme: 12.09.2022 10:47
İŞKUR İNTERNET ÜZERİNDEN İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İnternet şubesinin ana sayfasında yer alan "iş arayan" seçeneğine giriş yaparak özgeçmiş oluşturabilirsiniz. CV oluştur bölümü üzerinden istenilen bilgileri girebilirsiniz. Size uygun olan iş ilanlarını aramak için İŞKUR resmi internet sitesinde yer alan iş bulma formunu doldurabilirsiniz.