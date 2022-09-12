İŞKUR 109 bin personel alımı başvuruları başladı! Bu fırsatı sakın kaçırmayın! İlkokul, ortaokul, lise mezunu, KPSS şartsız iş ilanları yayımlandı!

İŞKUR personel alımı ilanları binlerce kişi tarafından merak ediliyor. İŞKUR Eylül ayı güncel iş ilanlarını paylaştı. İlkokul, ortaokul ve lise mezunu 109 bin personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, İŞKUR başvuru şartları neler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...