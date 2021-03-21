Işığı görmeye 600 metre kaldı! Antalya-Konya arasındaki Demirkapı Tüneli'nin hizmete gireceği tarih belli oldu
Antalya İbradı'da bulunan Akdağ'da 5 kilometrelik çift tüp şeklinde yapımı süren Demirkapı Tüneli'nin ikinci tüpünde ışığı görmeye 600 metre kaldı. Yol trafiğe açıldığında 4 dakikada karasal iklimden Akdeniz iklimine geçişi sağlayacak. Hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergahı sağlayacak yol, düşük eğimi ve yüksek yol standardı ile konforlu ulaşıma olanak tanıyacak.
Karayolları Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, İbradı ile Konya'nın Derebucak ilçesi arasında 2013'te yapımına tek tüple başlanan, 2017'de ise ikinci tüp inşaatının başladığı Demirkapı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor.
Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğünce sürdürülen projede, fiziki çalışmalarda sona doğru geliniyor.
5 bin metrelik çift tüpten oluşan Demirkapı Tüneli'nin tek tüpü, nihai beton kaplama seviyesinde bitirildi. İkinci tüpte ise kazı-destekleme ve kaplama betonu çalışmaları sürüyor.
Tünelle bağlantılı projelendirilen 67 kilometrelik yol çalışmalarında ise 28 kilometresi bitümlü sıcak karışımlı, 13 kilometresi sathi kaplamalı olmak üzere 41 kilometresi bölünmüş yol, standardında tamamlandı.
Demirkapı Tüneli'nde fiziki çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.
Projenin hizmete girmesiyle Antalya-Konya arasındaki en kısa güzergah sağlanacak; tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle turizm için büyük önem taşıyan bölgeye tesis edilen konforlu ulaşım imkanı daha çok yerli ve yabancı turisti de beraberinde getirecek.
Ayrıca mevsim itibarıyla özellikle yaz aylarında yoğunluğu artan trafikte seyahat süreleri azalacak, yol güvenliğinin de artmasıyla zaman ve yakıttan tasarruf sağlanacak.
Konya-Beyşehir-Derebucak-Gembos güzergahında seyahat edenler, Gembos ve Eynif ovalarından geçerek, tünel sonrası Antalya'ya erişecek.