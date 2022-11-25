2023 EKPSS, YKS, TYT, AYT KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri... ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ | YKS, KPSS lisans ne zaman?

Milyonlarca kişi yeni yılda yapılacak olan sınav tarihlerini heycanla bekliyordu. ÖSYM tarafından gelen son dakika duyurusuyla 2023 sınav takvimi erişime açıldı. YKS, AYT, TYT sınavlarına girecek olan öğrencilerin yanı sıra KPSS, ALES ve YÖKDİL tarihleri aratılıyor. İşte 2023 ÖSYM takvimi ve 2023 ÖSYM sınav tarihleri...