2023 EKPSS, YKS, TYT, AYT KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES sınav tarihleri... ÖSYM 2023 SINAV TAKVİMİ | YKS, KPSS lisans ne zaman?
ÖSYM 2023 sınav takvimi belli oldu. Milyonlarca kişi bekliyordu. İşte 2023 YKS, KPSS sınav tarihleri....
25.11.2022 11:13 - Son Güncelleme: 25.11.2022 11:13
Milyonlarca kişi yeni yılda yapılacak olan sınav tarihlerini heycanla bekliyordu. ÖSYM tarafından gelen son dakika duyurusuyla 2023 sınav takvimi erişime açıldı. YKS, AYT, TYT sınavlarına girecek olan öğrencilerin yanı sıra KPSS, ALES ve YÖKDİL tarihleri aratılıyor. İşte 2023 ÖSYM takvimi ve 2023 ÖSYM sınav tarihleri...
2023 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı 23 Temmuz 2023'te,
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) 1 ve 2. gün sınavları 29-30 Temmuz 2023'de yapılacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı ise 6 Ağustos 2023'te yapılacak.