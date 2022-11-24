Teslim olan terörist kirli iş birliğini itiraf etti: Lice’de PKK’ya satıldığımı anladım PKK, HDP aracılığıyla parayla eleman topluyor

"DAĞDA 6 AY BANYO YAPMADIM"



Lice kırsalında bir süre tutulan M.E.A önce Irak'ın, oradan da Suriye'nin kuzeyine götürüldü. O da çoğu örgüt mensubu gibi pişman olup kaçmak istedi ancak bu o kadar kolay olmadı. Defalarca kaçmaya çalıştığını anlattı:

