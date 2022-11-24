Teslim olan terörist kirli iş birliğini itiraf etti: Lice'de PKK'ya satıldığımı anladım PKK, HDP aracılığıyla parayla eleman topluyor
Son dakika haberleri... Teslim olan terörist HDP için 'kravatlı terörist' sözlerimizi haklı çıkaran itiraflarda bulundu. PKK'nın örgüte adam kazanmak için HDP aracılığıyla gençleri kandırıp haberleri olmadan örgüte satıldığını ortaya koydu.
Üst üste gelen operasyonlar, annelerin evlat nöbeti ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları terör örgütü PKK'da çözülmeyi hızlandırıyor. Eleman devşirmekte zorlanan terör örgütünün parayla eleman kazanıyordu. Bu ayrıntılar teslim olan teröristin anlatımlarına yansıdı.
Eski örgüt mensubu M.E.A, Lice kırsalında 7 yıl önce örgüte katıldığını anlattı.
M.E.A, 16 yaşındayken HDP'liler aracılığıyla önce uyuşturucu sonra terör batağına sürüklendiğine dikkat çekti, "HDP'liler hem uyuşturucu ile mücadele ettiklerini söylüyor hem de depolarında uyuşturucu tutup kendileri içip kendileri satıyordu. O şekilde biz de alıştık" dedi.
M.E.A, HDP binasında ideolojik eğitim aldıklarını anlattı:
Diyarbakır Çınarlıyım. Beni okuldan ve ailemden soğutmaya çalıştılar. 'Okula gitme, oraya gideceğine burada dur, yanımızda kal' diyorlardı. En son süreçte de Çınar'da HDP'nin altındaki yere Lice'den birisi geliyordu. Bize eğitim veriyordu. O eğitimlerden sonra artık bizimle açık açık konuşuyorlardı. Terör örgütünü övüyorlardı."
"HDP'LİLER LİCE KIRSALINDA BİZİ TERÖRİSTLERE SATTI"
TRT Haber'de yer alan habere göre, Aileden koptuktan sonra tamamen örgüt güdümüne geçtiklerini söyleyen M.E.A. dağ kadrosuna katıldıkları gün parayla örgüte satıldıklarını anladıklarını söyledi.
Lice'ye götürüldük. 1-2 saat geçtikten sonra eve gitmek istediğimizde 'gece oldu artık gidemezsiniz' dediler. O süreçten sonra artık biz de orada insan satıldığını anladık. Çünkü oraya gittiğimde bir torba vardı oradaki adamın elinde, geldiğinde o torba yoktu. Para torbasıydı o."
"DAĞDA 6 AY BANYO YAPMADIM"
Lice kırsalında bir süre tutulan M.E.A önce Irak'ın, oradan da Suriye'nin kuzeyine götürüldü. O da çoğu örgüt mensubu gibi pişman olup kaçmak istedi ancak bu o kadar kolay olmadı. Defalarca kaçmaya çalıştığını anlattı: