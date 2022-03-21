Barajların doluluk oranı | İstanbul'a su sağlayan Elmalı, Kazandere, Istrancalar'daki beş baraj taşıyor
İSKİ barajların doluluk oranı | İstanbul'da son günlerde etkili olan kar ve yağmur yağışlarının ardından barajlar doldu ancak şimdi yeni bir tehlike kapıda. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, "İstanbul'da barajlar taşabilir. Dere yataklarında ev ve işyeri olanlar dikkatli olmalı" dedi.
İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranı rekor seviyede arttı. İstanbul'daki barajların toplam doluluk oranı yüzde 86 seviyesine çıkarken Elmalı, Kazandere ve Istrancalar barajları taştı. Verilere göre; Alibeyköy yüzde 80, Büyükçekmece yüzde 86, Ömerli yüzde 90, Pabuçdere yüzde 95 ve Terkos Barajı ise yüzde 82 oranında doldu. Terkos Barajı'nın taşmasına ise 90 santim kaldı.
Barajların taşması durumunda ise risk altında olan dereler de açıklandı. Ömerli Barajı taştığında Riva Deresi, Darlık Barajı taştığında Şile Pot Deresi, Alibeyköy Barajı taştığında Alibeyköy Deresi, Elmalı Barajı ise Göksu Deresi üzerinde risk oluşturuyor.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürü Raif Mermutlu, son durumu Terkos Barajı'ndan Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Mermutlu, vatandaşları uyararak, dere yataklarında bulunmamaları gerektiğini vurguladı.
"TERKOS BARAJI 90 SANTİM DAHA DOLARSA TAŞACAK, SU KARADENİZ'E GİDECEK"
Barajlardaki doluluk oranı nedeniyle "Bu yıl bir su sıkıntımız yok " diyen İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu taşan barajların da olduğunu ifade etti. Mermutlu, "Şu an Terkos Barajı su alma yapısı üzerindeyiz. Doluluk oranımız yüksek. 90 santim kadar boş hacmimiz kaldı, 90 santim daha dolarsa burası taşmaya geçecek.
Taştığı zaman herhangi bir taşkın riski yok. Çünkü burası Karadeniz'e açılıyor. Terkos Barajı Ömerli Barajı'ndan sonra ikinci büyük su kaynağımız ama Avrupa yakasının en büyük kaynağı. Buraya suyu kendi havzasının dışında bir de Istrancalar'daki 5 barajdan su takviye ediyoruz. Burayı bir geçiş olarak kullanıyoruz. Buradan da Terkos-İkitelli ve Terkos-Kağıthane hattıyla arıtma tesislerimize su iletiyoruz. Orada arıtıldıktan sonra da suyu şehre veriyoruz" şeklinde konuştu.