👩🏻🏫BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? 🧾22 Mart Salı KAR TATİLİ olan iller Valilik açıklamaları TAM LİSTE: Kastamonu, Bolu, Düzce, Ağrı, Rize, Isparta...
Kar tatili son dakika haberleri öğrenciler ve velileri tarafından akşam saatleri itibariyle araştırılmaya başlandı. Yurdun belli kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okullarda kar tatili haberleri dün peş peşe geldi. Bu kapsamda Valilik ve MEB tarafından yapılan açıklamalar sıkı takibe alındı. Bugün hangi illerde kar tatili var sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor ve 22 Mart kar tatili olan iller listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, bugün okullar tatil mi, ders var mı? 22 Mart Salı kar tatili olan iller hangileri? İşte merak edilenler!
Mart ayından itibaren ülkemizin birçok yerinde kar yağışları etkisini gösteriyor. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde yaşayan öğrenciler okulların tatil olup olmadığı konusunda bilgi edinmek istiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. İşte 22 Mart Salı MEB ve Valilik kar tatili olan il ve ilçeler listesi!
22 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!
KASTAMONU'NUN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.
Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.
Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
KARS'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ
Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Konuyla ilgili Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden olumsuz hava koşulları, don, buzlanma ve ulaşımda aksamalar nedeniyle, ilimiz genelinde eğitim-öğretime 22.03.2022 Salı günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.
SAMSUN'UN 7 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Samsun'un 7 ilçesindeki bazı okullarda kar yağışı ile buzlanma nedeniyle eğitime ara verilecek.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu Alaçam, Asarcık, Ayvacık, Ladik, Salıpazarı, Terme ve Yakakent'te 22 Mart Salı bazı okulların tatil edildiği belirtildi. Tatil edilen okullarda eğitimin uzaktan yapılacağı kaydedildi.
KONYA'NIN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ
Konya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Hadim,Taşkent ve Bozkır ilçelerinde yüz yüze eğitime ara verildi.
İlçe Hıfzıssıhha kurullarınca alınan karara göre, Hadim, Taşkent ve Bozkır ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle 22 Mart Salı günü yüz yüze eğitim yapılmayacak.
Belirtilen ilçelerde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle uzaktan eğitim yapılacak.
Bozkır ilçesinde ise olumsuz hava şartları nedeniyle önleyici tedbir olarak yarın hamile ve engelli personel de idari izinli sayılacak.