👩🏻‍🏫BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ, DERS VAR MI? 🧾22 Mart Salı KAR TATİLİ olan iller Valilik açıklamaları TAM LİSTE: Kastamonu, Bolu, Düzce, Ağrı, Rize, Isparta...

22 MART KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ!

KASTAMONU'NUN 10 İLÇESİNDE EĞİTİME KAR ENGELİ



Kastamonu'nun 10 ilçesinde kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Küre, Devrekani, Pınarbaşı, Azdavay ve Şenpazar ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt, Çatalzeytin, Doğanyurt, Ağlı ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitime 22 Mart Salı ara verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ORDU'NUN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ



Ordu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamının, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Kumru, Perşembe ile Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 22 Mart Salı günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.