İran’dan Bulgaristan’a bir kapı daha! Badal Tüneli Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor!

TRAFİKTE CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA ÖNCÜLÜK EDECEK

Badal Tüneli, kış aylarında karla mücadelenin güçleşmesi ve yağışlı havalarda vadi içinde kalan mevcut güzergahta meydana gelen buzlanmalar sebebiyle yaşanan kazaların önüne geçerek, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanmasına öncülük edecek. 120 milyon TL maliyeti olan tüneller güçlü bir devlet olmanın en güzel örneklerinden bir tanesi. Trafik kazalarının sık yaşandığı bir bölge olan Kuzey Tetek güzergahı üzerindeki Badallar mevkiinin Badal tünelinin açılmasıyla bu sorunun ortadan kalkması planlanıyor.