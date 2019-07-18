Adnan Oktar iddianamesinde şoke eden detay! Fenerbahçe'nin yengesi Tuvana Türkay'a tuzak kurmuş

PARALARI DA TOPLADI

"Dragos isimli örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşıyor. İmam Bacılar grubunda. Oktar'dan sonra örgütteki iki numaralı isim. Oktar'ın, 'Bana bir şey olursa erkeklerden 12 imam seçtim. Bunlar Didem'e bağlı olacak en son kararı Didem verecek' dediği isim. Oktar'ın çok önemli ve silinmeyecek olan bilgilerini internet ortamında bir sürücüde saklıyor. Örgüt, Ürer ve yakın çevresindeki birkaç kişi sayesinde ayakta tutuluyor. Oktar'ın olmadığı ortamlarda bir tek Ürer'in yetkisi bulunuyor. Oktar'ın söylediği bir şeyi durdurabilme, değiştirebilme veya emir verebilme yetkisi var. Çalışan bacıların parayı teslim ettiği kişidir. Örgütün tüm hesap hareketlerinin bilgisi Oktar ve Didem Ürer'e veriliyor."