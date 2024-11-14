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9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024! 9. Yargı Paketi içeriği neler? Resmi Gazete'de yayımlandı: 4/4 ceza indirimi, genel af...

Türkiye'nin hukuk sisteminde yenilikler getiren ve uzun süredir üzerinde çalışılan 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" olarak bilinen 7531 sayılı düzenleme birçok önemli alanda reform niteliğinde düzenlemeler içeriyor. Peki içeriğinde neler var? 4/4 ceza indirimi, genel af geldi mi? İşte merak edilen düzenlemeye ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 07:43 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 07:43
9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024! 9. Yargı Paketi içeriği neler? Resmi Gazete’de yayımlandı: 4/4 ceza indirimi, genel af...

Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve 7531 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun," bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hukuk ve adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen bu düzenleme, sınavlardan ceza sistemine, trafikte alıkonulan araçlardan arabuluculuk sürecine kadar birçok alanda yenilikler sunuyor.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024! 9. Yargı Paketi içeriği neler? Resmi Gazete’de yayımlandı: 4/4 ceza indirimi, genel af...

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında Değişiklik

Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısı artırılarak 100'den 120'ye çıkarılacak. Bu düzenleme, sınavın kapsamını genişletmeyi ve adayların bilgi seviyesini daha etkin ölçmeyi hedefliyor.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024! 9. Yargı Paketi içeriği neler? Resmi Gazete’de yayımlandı: 4/4 ceza indirimi, genel af...

Trafikten Men Edilen Araçların Satış Usulü Yeniden Düzenleniyor

Yediemin otoparklarında bulunan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan araçların satış usulünde değişiklik yapılacak. Buluntu ya da kanuni gereklilik nedeniyle trafikten men edilerek alıkonulan bu araçlar, belirli sürede sahipleri tarafından teslim alınmazsa yeniden değerlendirilecek ve satış işlemleri belirlenen yeni esaslara göre yapılacak.

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