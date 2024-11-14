9. YARGI PAKETİ MADDELERİ 2024! 9. Yargı Paketi içeriği neler? Resmi Gazete’de yayımlandı: 4/4 ceza indirimi, genel af...

Yargı Paketi kapsamında hazırlanan ve 7531 sayılı "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun," bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hukuk ve adalet sisteminde köklü değişiklikler getirmesi beklenen bu düzenleme, sınavlardan ceza sistemine, trafikte alıkonulan araçlardan arabuluculuk sürecine kadar birçok alanda yenilikler sunuyor.

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavında Değişiklik Kanuna göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısı artırılarak 100'den 120'ye çıkarılacak. Bu düzenleme, sınavın kapsamını genişletmeyi ve adayların bilgi seviyesini daha etkin ölçmeyi hedefliyor.